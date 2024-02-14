البابا تواضروس: تأسيس مكتب «HIGH» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا للخدمات الكنسية

أعلن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تأسيس مكتب لربط أبناء الكنيسة القبطية في الخارج مع الكنيسة القبطية في مصر، موضحاً أنَّ ذلك بهدف تنظيم الخدمة بين الخارج والداخل بحيث يكون جسرًا للتواصل بين الخارج والداخل وبين المناطق المحتاجة للخدمة في الداخل.

ووفق ما ذكرته مجلة الكرازة، أضاف البابا تواضروس أنَّ هذا المكتب يتبع خدمات اللجنة المجمعیة لشؤون المھجر بالمجمع المقدس، ومقره في البطریركیة بالقاھرة، باسم «HIGH» وھو اختصار باللغة الإنجلیزیة لعبارة «Hands in God’s Hand».

يتكون المكتب من 3 مجموعات مجموعة العمل خارج مصر، مكونة من أب كاھن وخادم من كل قارة، بمثابة حلقة وصل بین المكتب في القاھرة ومجموعات الخدمة بكل قارة ودورھا یتلخص في:

1- التواصل مع المكتب الدائم في القاھرة من خلال مسؤول القارة والمشاركة في إعداد برنامج متوازن یناسب كل مجموعة من خلال تحدید الخدمة حسب العدد والمدة وتوقیت الزیارة والفئة المستھدفة من الخدمة (یتمّ ملء استمارة لتحدید جميع تلك النقاط).

2- المشاركة في وضع برامج خدمة متخصصة بحسب الاحتیاج لكل مجموعة یشترك بھا الأقباط من خارج مصر، ومعرفة احتیاج كل مجموعة وھدفھا وأحلامھا.

3- تشجیع الإیبارشیات خارج مصر على التمتع بالخدمة داخل مصر ودراسة احتیاجات الشباب في الخارج لإقامة خدمات متخصصة.

مكتب تنسيق في البطريركية

وأشار البابا تواضروس إلى أنَّ هناك مكتب تنسيق في البطريركية يتكون من 5 خدام مقيمين في مصر، للتنسیق بین المجموعات المسؤولة عن الخدمة وأماكن خدمتھم ودورھم يتمثل فيما يلي:

1- يجمع المكتب احتیاجات الأماكن الأكثر احتیاجا للخدمة مع توزیع المجموعات علیھا دون تكرار.

2- یعتبر المكتب قناة تواصل بین مجموعات الخدام من خارج مصر والمخدومین من داخل مصر.

3- يضع المكتب خطط مقترحة لبرامج متكاملة للمجموعات المشاركة في أسابیع الخدمة، ویجمع ما بین على أن یكون البرنامج متوازن الجانب الروحي والترفیھي والسیاحي وزیارات للمشاركین.

4- متابعة الخدمة وتنظیم العمل بین أعضاء المكتب ومجموعات الخدمة ولضمان الجودة.

5- تنسیق مبادرات تخدم أبناء الكنیسة في الداخل مثل (برامج تعلیم الأطفال - مساعدة أطفال - برامج الصداقة بین الشباب الجامعي لمواصلة الدراسة - برامج مساعدة المؤسسات في البناء أو التعلیم أو المشاریع الصغیرة أو القوافل الطبیة وغیرھا.

6- متابعة العمل من خلال تقاریر دوریة مع الشباب المشارك بعد العودة إلى إیبارشیاتھم.