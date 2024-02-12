نشاط البابا تواضروس في أسبوع.. لقاء مع كهنة نورث كارولينا ومحاضرة بالبحيرة

ألقى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء على نشاط البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأسبوع من الأحد 4 فبراير إلى السبت 10 فبراير 2024.

وتناول المركز الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقاءات البابا تواضروس لمتابعة أوضاع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الداخل والخارج وذلك خلال فيديو تحت عنوان «البابا في أسبوع».

نشاط البابا تواضروس

واستعرض المركز الإعلامي للكنيسة نشاط البابا إذ استقبل البابا تواضروس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووفد من برنامج الدوبلوماسية الشبابية بالوزارة وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما استقبل البابا الأسقف كونستانتين المسؤول عن خدمة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مصر وإفريقيا، كما التقى عددا من الخدام أعضاء المؤسسة القبطية للشباب في الدول الإسكندنافية.

وحول متابعة أوضاع الكنيسة في الخارج اجتمع البابا تواضروس مع مجمع كهنة إيبارشية نورث كارولينا وكنتاكي عبر «زووم»، كما استقبل نيافة مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماه للسريان الأرثوذكس والنائب البطريركي في مصر بالوكالة، وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

كما ألقى البابا محاضرة لخدام وخادمات إيبارشية البحيرة ضمن برنامج اتبعني، بالإضافة إلى متابعة برامج التنمية في الكنيسة، ولقاء عدد من خدام كنيسة العذراء بجنيف.