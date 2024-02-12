البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له.

البابا تواضروس يشيد بجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية

رحب البابا تواضروس بضيوفه، بينما تحدث رئيس الهيئة عن منظومة التأمين الصحي الشامل التي طبقت في 6 محافظات حتى الآن، وتخضع مستشفياتها لرقابة الهيئة التي تضمن تطبيق المعايير المعتمدة دوليًّا في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المنظومة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استمرار التوعية الصحية

ومن جهته، أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدمتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.