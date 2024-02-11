البابا تواضروس الثاني يلتقي مدربي برنامج لوجوس للقيادة

التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، مدربي وممثلي الهيئات التدريبية الذين شاركوا في برنامج لوجوس للقيادة «L.L.P» لعام 2023 الذي ينظمة مكتب ملتقيات لوجوس.

البابا تواضروس يوضح رؤية الكنيسة

واستمع البابا لتعليقاتهم وآرائهم في البرنامج التدريبي، كما قدم المدربون بعض الأفكار والمقترحات لتطبيقها في الدورات المقبلة، وفي البرامج التدريبية بشكل عام.

وتحدث البابا عن رؤية الكنيسة في التعليم والتدريب على مختلف المستويات، معربًا عن سعادته وتقديره لمشاركة هذه المجموعة المتميزة من المدربين وممثلي الهيئات في خدمة الكنيسة.

وفي سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، والمشرف على منطقة وادي الريان، الذي عرض على البابا بعض الأمور الخاصة بخدمته.