ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الأجنبية المقلدة على المواطنين بالجيرة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، قيام (6 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم من شقة ملك أحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (17700 دولار «مقلدة» - 98 ألف جنيه - 5 فرود خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 قطع سلاح أبيض - بندقية صيد - أقراص مخدرة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة ملاكي ملك أحدهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطي والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من (مالك مقهي، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مُحبوس على ذمة قضية «تقليد عملة»).