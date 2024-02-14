«المهم تسيب أثر».. فيديو غامض لشيري عادل قبل إعلان انفصالها عن طارق صبري

وسط أنباء وشائعات عديدة خلال الفترة الماضية، طالت الثنائي شيري عادل وطارق صبري، تناولت انفصالهما، خرجت الممثلة الشهيرة لتحسم الجدل، وتعلن الانفصال الرسمي عن زوجها، تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

شيري عادل اختارت الإعلان عن انفصالها رسميا عن طارق صبري، من خلال منشور عبر خاصية «استوري» على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، كتبت خلاله: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق، مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته».

فيديو غامض لشيري عادل قبل الانفصال

قبل ساعات قليلة من إعلان شيري عادل، انفصالها عن زوجها، نشرت فيديو، لأحد اللقاءات مع الإعلامية منى الشاذلي، وجهت خلاله رسالة تقول بها: «لا شيء في الدنيا يستدعي التفاخر، لا شقة ولا عربية ولا حتى الشهادة».

وأضافت: «التفاخر يبقى بالفعل، قد إيه أنت سبت أثر طيب، حتى لو دايرة ضيقة، لو سألت مين أعظم إنسان في الدنيا؟ هما اللي سابوا أثر طيب فيمن حولهم».

انفصال شيري عادل وطارق صبري في عيد الحب

وكان طارق صبري أعلن أيضا انفصاله عن شيري عادل، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وجاء انفصال الثنائي بعد نحو عام ونصف من إعلان عقد قرانهما، حيث لم يقيما حينها حفل زفاف، مكتفيان بعقد القران وسط الأهل والمقربين.