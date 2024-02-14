معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الشرقية.. تخفيضات تصل إلى 30%

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه جارِ تدشين أكثر من معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الشرقية، بتخفيضات تصل إلى 30%، وسيكون ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين.

تدشين معارض أهلا رمضان في 19 مركزًا

وأوضحت وكيلة وزارة التموين في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيجري تدشين معرض أهلًا رمضان 2024 في كل مراكز المحافظة الـ19، مع التركيز على الأماكن التي ترتفع فيها الكثافة السكانية، وذلك في إطار العمل على تلبية احتياجات المواطنين.

تخفيضات تصل إلى 30% في معرض أهلًا رمضان بالشرقية

وأوضحت أنه سيتم تزويد معارض أهلا رمضان بالسلع المختلفة، خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز واللحوم، إضافة إلى الخضروات والفواكه وياميش رمضان، وستكون الأسعار مخفضة مقارنة بذات السلع في الأسواق والمحلات التجارية الأخرى.

وجدير بالذكر، أنّ معارض أهلًا رمضان بمحافظة الشرقية، تشهد كل عام إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لشراء احتياجاتهم من المستلزمات الغذائية سواء طوال شهر رمضان، أو قبل حلوله بأسبوعين، كما يحرص محافظ الشرقية، على استمرار عمل المعارض خلال فترة عيد الفطر وبعد العيد.