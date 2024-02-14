معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية.. تخفيضات تصل إلى 30%

تسعى الأجهزة التنفيذية، إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين داخل معارض أهلاً رمضان 2024 في محافظة الغربية، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين مع حلول شهر رمضان.

معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّه جارِ الانتهاء من تجهيزات معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية كافة، بتخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير احتياجاتهم كافة بأسعار مناسبة لهم.

تخفيضات تصل إلى 30% في معرض أهلًا رمضان

وأوضح في بيان، أنّ المحافظة حريصة على وجود توزيع عادل في إقامة تلك المعارض، حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض سلعًا مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة.