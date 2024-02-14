معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية.. تخفيضات تصل إلى 30%

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، أنه يجري الاستعداد من أجل افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة الدقهلية، بتخفيضات تصل إلى 30%، على مختلف السلع الغذائية، منها الأرز والسكر والدواجن واللحوم وياميش رمضان.

معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية

ولفت إلى أنّ الافتتاح خلال أيام، وسيكون معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية، جاهزًا في مختلف المراكز خلال يومي 19 و20 فبراير، مضيفًا أنّ التخفيضات ستصل من 25% إلى 30%، على مختلف المنتجات والسلع الغذائية في محافظة الدقهلية، منها الأرز والسكر والزيوت والدواجن واللحوم والخضار، إضافة إلى ياميش رمضان.

وأشار إلى افتتاح نحو 21 معرضًا موزعة على 18 مركزًا في محافظة الدقهلية، منها 2 في مركز المنصورة، حي غرب المنصورة، والآخر في حي شرق المنصورة، مضيفًا أنه جرى تجهيز المعارض كافة من أجل الافتتاح، وإتاحة جميع السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين، بهدف التخفيف عنهم في الشهر الكريم.

تخفيضات على اللحوم في معارض أهلا رمضان

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بيع اللحوم بأسعار مخفضة داخل معرض أهلًا رمضان، لمدة 15 يومًا، بمناسبة شهر رمضان، تخفيفا عن كاهل المواطنين، بجانب تخفيضات السلع الأساسية.