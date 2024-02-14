معرض أهلا رمضان 2024 محافظة الفيوم.. تخفيضات تصل إلى 30%

يشهد معرض أهلا رمضان 2024 محافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ افتتاحه للاستفادة بتخفيضات تصل إلى 30% تقريبًا على كافة السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيت، والألبان ومنتجاتها، واللحوم، والدواجن، ومنتجاتهم، فضلًا عن ياميش رمضان، إذ افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أول فرع في شارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم منذ أيام.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن معرض أهلا رمضان 2024 محافظة الفيوم، وأسعار السلع الغذائية بعد تطبيق تخفيضات تصل إلى 30% فضلًا عن عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان الفيوم.

عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان

وفيما يخص عناوين وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 محافظة الفيوم، فإنّ المعرض الرئيسي جرى افتتاحه في شارع أحمد شوقي قرب نادي المعلمين بالفيوم، فضلًا عن افتتاح فرع أو أكثر في كل مركز كالآتي:

معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان إطسا. معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان طامية. معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان الفيوم. معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان سنورس. معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان إبشواي. معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان يوسف الصديق.

أسعار السلع الغذائية في أهلا رمضان

وكشف سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 تشهد تخفيضات تصل إلى 30% على كافة السلع، مُشيرًا إلى أنّ المعرض يضم سلع غذائية، وياميش رمضان، ولحوم بلدي ومجمدة ومشتقاتها، ودواجن مجمدة، ومخللات، وسمنة، وزيت، وغيرها من السلع التي تحتاج إليها الأسر المصرية بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان 2024.

وتأتي أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 الفيوم كالآتي:

- أسعار الزيت.. تبدأ من 45 جنيهًا وحتى 400 حسب الوزن والصنف والنوع.

- أسعار اللحوم.. 220 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الدواجن.. 105 جنيهًا للكيلو المجمد.

- أسعار السكر.. 27 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الأرز.. يتراوح بين 20 لـ 25 جنيهًا للسائب، و31 جنيهًا للمعبأ.

- أسعار السمنة.. تبدأ من 75 وحتى 180 جنيه حسب الصنف والوزن.

- أسعار الدقيق.. يتراوح من 23 وحتى 26 جنيهًا للسائب والمعبأ.

- أسعار العدس.. 39.5 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الجبن.. تتراوح من 26 وحتى 31 جنيهًا حسب الوزن والنوع.

- أسعار المكرونة.. 17.50 جنيهًا للكيلو.

- أسعار كرتونة رمضان.. تتراوح من 190 وحتى 350 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2024

وكباقي السلع الغذائية، تشهد أسعار ياميش رمضان 2024 في معرض أهلا رمضان الفيوم تخفيضات تصل لـ 30%، إذ جاءت الأسعار كالآتي:

- سعر المشمية وزن ربع كيلو يبلغ 107.5 جنيهًا.

- سعر كيلو جوز الهند يبلغ 160 جنيهًا.

- سعر كيلو الزبيب يبلغ 250 جنيهًا.

- سعر لفة قمر الدين يتراوح بين 70 وحتى 90 جنيهًا حسب النوع.

- سعر ربع كيلو كاجو يبلغ 190 جنيهًا.

- سعر ربع كيلو لوز يبلغ نحو 149.75 جنيهًا.

- سعر ربع كيلو عين جمل يبلغ نحو 137.5 جنيهًا.

- سعر ربع كيلو بندق يسجل نحو 156.25 جنيهًا.

- سعر القراصيا يبلغ نحو 87.5 جنيهًا.

- سعر التين المجفف.. يتراوح بين 100 وحتى 105 جنيهات بحسب النوع.