«ذكاء اصنطاعي كفر الشيخ» تفوز بالمركز الثالث في «هاكاثون» ذوي الهمم

فاز فريق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، بالمركز الثالث على مستوى أكثر من 190 فريقًا، في مسار الإتاحة والترفيه بمسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، الذي نظمته جامعة بنها، في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

فريق كلية الذكاء الاصنطاعي بجامعة كفر الشيخ

وضم فريق كلية الذكاء الاصنطاعي، الطالب يوسف طلعت شرابي، وميرنا هشام محمد، ومحمد يحيى عوضين، وعمر علي جمعة، ومصطفى جمال محمود، ومشرف الوفد الدكتور علي صيام.

وجرى تكريم فريق كلية الذكاء الاصنطاعي بجامعة كفر الشيخ، في الحفل الختامى للمسابقة، ضمن فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المُحددة، وهي: «الصحة، والرياضة، والإتاحة، والترفيه، والتعليم، والتوظيف».

تطوير التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنّ مسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، تهدف إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع المشاركة في مجال تطوير التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير البرمجيات والتطبيقات التي تُساعد في تحسين حياة هؤلاء الأشخاص عن طريق توفير وصول أفضل إلى المعلومات والخدمات إليهم أو من خلال تطوير التقنيات التي تسهل التفاعل والتواصل لهؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أهمية وضرورة دعم وتمكين وتحفيز الطلبة ذوي الهمم بمختلف الجامعات المصرية.

وأكد أنّ مشاركة الجامعة في هذه المسابقة، تأتي في إطار دورها في دعم التحول الرقمي، والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى، على تقديم أفكارهم الذكية ومشروعاتهم البرامجية.