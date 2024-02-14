مشروعات الطرق والكباري في دمياط.. أبرزها تنفيذ محطة حاويات «تحيا مصر 1»

كشفت وزارة النقل، تفاصيل المشروعات القومية التي تتم في نطاق محافظة دمياط، منها ميناء دمياط البحري في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كل المواني المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، إذ يتمّ تنفيذ خطة شاملة لتطوير ميناء دمياط، وتنفيذ محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تم تسليم الرصيف الجنوبي إلى شركة دمياط أليانس «تحت التأسيس» المشغل للمحطة والتابعة لتحالف «يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد».

إنشاء حاجز أمواج غربي

وتضمنت المشروعات الموقف التنفيذي لمشروع محطة تداول الحبوب والغلال وإنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5 آلاف و400 متر، ومشروع المحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2»، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية ضمن خطة تطوير الميناء ومشروعات الطرق داخل الميناء والطرق المؤدية إليه والتي تسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء.

وأشارت وزارة النقل في تقرير لها إلى أنَّ المشروعات تشمل مشروعات الطرق والكباري في نطاق المحافظة سواء طرق مبادرة حياة كريمة أو الطرق الاستثمارية أو المخططة، والموقف التنفيذي لمشروع «دمياط - عزبة البرج» بطول 9.6 كيلومتر وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي «م1»، وإنشاء طريق شاحنات خرساني من كم 45 «مدينة دمياط للأثاث» حتى كم 80 المنصورة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة طريق 186 «عرب» وتطوير وصلة ميناء دمياط ومحور فارسكور وطريق شربين دمياط الغرب وطريق 801 «كفر البطيخ - طريق أبو النوم».

رفع كفاءة الطريق الدائري

وضمن المشروعات رفع كفاءة الطريق الدائري لمركز كفر سعد ورفع كفاءة طريق «كفر البطيخ - دمياط الجديدة» ورفع كفاءة طريق «أبو النوم - كفر الغاب» وطريق مصرف أبو النوم ورفع كفاءة طريق 18 «السوالم - ميت أبو غالب - كفر سعد» وازدواج طريق شربين دمياط الشرقي نطاق محافظة الدقهلية، وطريق ترعة السلام بالإضافة إلى طريق «دمياط - عزبة البرج».

وأشارت وزارة النقل إلى تكثيف الأعمال في كل المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للمخطط الزمني لها ووفقًا لقياسات الجودة العالية، لافتة إلى أنَّ هذه المشروعات لا توفر فقط فرص عمل للشباب وتخدم حركة الزراعة والتجارة والصناعة.