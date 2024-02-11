أوقاف «شمال سيناء» تكرم حفظة القرآن من أبناء الطرق الصوفية

كرمت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، الأطفال من حفظة القرآن الكريم، من أبناء الطريقة الصوفية الجريرية، بقرية الطويل شرق العريش.

وكرّم وفد من مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء، والشيخ الشيخ منصور أبو جرير، شيخ الطريقة الجريرية الصوفية، والشيخ عبدالحسيب عبدالخالق والشيخ عبدالباقي جودة والشيخ أيمن جعفر والشيخ أيمن عبد العزيز والدكتور سيد متولي، من أوقاف شمال سيناء، حفظة القرآن الكريم في زاوية الطويل، التابعة لزوايا الشيخ عيد أبو جرير، شرق مدينة العريش.

تسليم الجوائز لحفظة كتاب الله

وسلم الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، الجوائز للأشبال من أبناء الطريقة الصوفية الجريرية، وذلك في حضور الشيخ منصور أبو جرير، مسؤول الطريقة الجريرية في العريش، فيما أكد مدير أوقاف شمال سيناء، حرص الوزارة على تبني النشء الحافظ لكتاب الله، أو أجزاء منه، لضمان الفهم الصحيح للإسلام.