محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

إعادة رفع كفاءة عدد من الشوارع

في مركز ديرمواس، تابع محمد عبد الغني رئيس المركز، إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي ، حيث تابع أعمال الرصف بشوارع غرب المدينة وتم الانتهاء من تركيب البلدورات و بلاط الانترلوك و أعمال التربة بشارع الحجز الجديد وتفريعاته بطول 4 كم تقريباً، وجار العمل في الشوارع المتبقية، كما تابع أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية بقري ( بني حرام – دلجا – تل بني عمران).

تمهيد وتسوية الطرق

وفي مركز أبوقرقاص، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز، أعمال الرصف بطريق المنشية للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ مؤكدا الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، كما تابع تمهيد وتسوية الطرق بقرية بني عبيد وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه يجرى تركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي شرق المدينة وفقاً لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز للعام المالي 2023/2024، وذلك لتسهيل الحركة المرورية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من رفع الإشغالات والتعديات عن حرم الطريق وتسوية وفرش تربة رملية، مؤكدا على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة ) قبل وأثناء وبعد التنفيذ حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع.

وفي مركزي ملوي وبني مزار، واصلت الوحدات المحلية رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق تيسيراً علي المارة من المواطنين والمركبات، حيث شملت الأعمال تمهيد وتسوية الطرق بشوارع(المجيدى - الحلاجة بتفرعاته - الملكية البحرية ) بمركز ملوي استعداداً للرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وشوارع ( نجع فريج - العوسي - الطراد وشوارع قرية البهنسا) بقريتي الحسينية وصندفا بمركز بني مزار.