«طوارئ القناة» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. انخفاض الحرارة وأمطار

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، من طقس غير مستقر خلال الساعات القليلة المقبلة، ستتعرض له المحافظات مع احتمالية سقوط أمطار.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنّ محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعد، ستشهد احتمالية سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة من 20 إلى 30%، مع انخفاض درجات الحرارة.

رياح وأتربة على الطرق

وحذرت من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، تنتشر على الطرق السريعة والصحراوية مساء اليوم، مناشدة المواطنين، بضرورة الحذر خلال السير على الطرق في الساعات القليلة المقبلة، مع ضرورة فحص السيارات والتأكد من عمل المصابيح وزجاجات السيارات تحسبًا لسقوط الأمطار.

رفع حالة الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبًا لسقوط أمطار، وربط جميع غرف العمليات الفرعية في القرى والأحياء والمراكز بالغرفة الرئيسية، والإبلاغ أولًا بأول عن أي طارئ، فضلًا عن انتشار الفرق الفنية حال سقوط أمطار لعدم تأثيرها على الحالة المرورية.