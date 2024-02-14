حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. أمطار وتقلبات جوية وعواصف رعدية

تشهد حالة الطقس اليوم بالمحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية، وسط تحذيرات من أمطار وتقلبات جوية وعواصف رعدية، إذ تستمر السحب الرعدية الممطرة والركامية في التدفق والتكاثر على مناطق من الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك بحسب آخر صور للأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن تتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية من المحافظات بتقدم الوقت، ولكنها تكون أقل حدة وغزارة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات، وخريطة وأماكن الأمطار اليوم والتقلبات الجوية والعواصف الرعدية، فضلًا عن درجات الحرارة، وتوقعات الطقس في الأيام المقبلة.

أمطار وتقلبات جوية

وتحذر الأرصاد الجوية في بيان لها من حالة الطقس اليوم في المحافظات خصوصًا السواحل الشمالية والوجه البحري، وذلك بسبب منخفض جوي يتسبب في أمطار وتقلبات جوية وعواصف رعدية، حيث تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية فقط، وسط وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان الأرصاد، فإنّه من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من الإسكندرية، ومطروح، وخليج العقبة، والبحيرة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة في معظم الأوقات ورعدية أحيانًا، وتمتد إلى باقي السواحل الشمالية، وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد.

الطقس اليوم في المحافظات

وتأتي حالة الطقس اليوم في المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار اليوم، ودرجات الحرارة كالآتي:

- السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري.. تحذيرات من أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 70%، ونشاط الرياح لتصل سرعتها إلى 32 كم/س، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا يصبح شديد البرودة ليلًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية.. تكون أمطار اليوم خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50%، فضلًا عن نشاط الرياح أحيانًا لتبلغ سرعتها 32 كم/س، كما يسود طقس مائل للبرودة نهارًا يتحول إلى شديد البرودة ليلًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى.. من المتوقع سقوط أمطار اليوم والتي تكون خفيفة بنسبة حدوث 20 لـ 30% ، وسط نشاط حركة الرياح أحيانًا لتبلغ سرعتها 30 كم/س، كما يسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد.. أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، ورياح معتدلة تبلغ سرعتها 26 كم/س، بينما طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 7.

- سلاسل جبال البحر الأحمر.. رياح نشطة أحيانًا تبلغ سرعتها 30 كم/س، ويسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا وتسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد.. رياح معتدلة تبلغ سرعتها 22 كم/س، ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وتسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

الطقس في الأيام المقبلة

وتكشف توقعات الطقس في الأيام المقبلة، استمرار سقوط الأمطار، والتقلبات الجوية والعواصف الرعدية حتى يوم الجمعة المقبل.