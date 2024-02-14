حالة الطقس اليوم.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة وأجواء شديدة البرودة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم؛ إذ من المتوقع وجود أمطار غزيرة تضرب القاهرة خلال الساعات المقبلة، وذلك مع امتداد السحب الرعدية والممطرة من شمال البلاد إلى محافظات شمال الدلتا والقاهرة وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة

وأشارت الأرصاد في تقريرتفصيلي إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار غزيرة تضرب القاهرة بنسبة بين 20 لـ30% وذلك مع امتداد ساعات النهار، في حين تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية أمطارا غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة بنسب تصل لـ60% وتمتد خلال اليوم إلى مدن القناة وخليج السويس والعقبة، وتستمر حتى ساعات المساء المتأخرة وعلى فترات متقطعة.

درجات الحرارة الصغري اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تكون باردة خلال النهار، وشديدة البرودة مع بداية ساعات المساء، وتصل لحد الصقيع على بعض المناطق بوسط سيناء؛ إذ تسجل درجات الحرارة الليلة ما يلي:

القاهرة 12

أكتوبر10

بنها 11

دمنهور 11

وادي النطرون 11

كفر الشيخ 12

المنصورة 12

الزقازيق 11

شبين الكوم 12

طنطا 12

دمياط 13

بورسعيد 13

الإسماعيلية 11

السويس 12

العريش 10

رفح 10

رأس سدر 13

نخل 09

كاترين 04

الطور 13

طابا 12

شرم الشيخ 15

الإسكندرية 11

العلمين 11

مطروح 10

السلوم 09

سيوة 09

رأس غارب 14

الغردقة 14

سفاجا 13

مرسى علم 15

شلاتين 16

حلايب18

أبو رماد 16

رأس حدربة 17

الفيوم 10

بني سويف 10

المنيا 07

أسيوط 08

سوهاج 09

قنا 10

الأقصر 11

أسوان11

الوادي الجديد 06

أبو سمبل 10