طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار رعدية غزيرة تضرب المحافظة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، سقوط أمطار رعدية وغزيرة تضرب مناطق متفرقة على مدار اليوم، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى، لسحب تراكمات الأمطار، فضلًا عن تشغيل الخط الساخن لتلقي بلاغات المواطنين، وذلك بالتزامن مع نوّة الشمس الصغرى، وتحذيرات الأرصاد من منخفض جوي يضرب عروس البحر لعدة أيام.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، وتوقعات الأمطار، ودرجات الحرارة، فضلًا عن مواعيد سقوط الأمطار، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية

وتكشف هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم وغدًا، إذ تشهد سماء المحافظة استمرار تكاثر السحب الرعدية، والمتوسطة والمنخفضة والركامية الممطرة، التي تتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و70% على مناطق من الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بينما من المتوقع أنّ تستمر تلك الأجواء الممطرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ عروس البحر تشهد طقسًا باردًا اليوم بالتزامن مع سقوط الأمطار، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى 17 والصغرى 11، بينما يزداد الإحساس ببرودة الجو بسبب نشاط حركة الرياح وتصل سرعتها إلى 32 كيلو مترًا في الساعة الواحدة.

وبسبب توقعات الطقس في الإسكندرية غدا واليوم، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بتكثيف تواجدها في مختلف المناطق الساخنة، التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وتراكمات المياه نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة تنتج عن الطقس.

استمرار رفع الاستعداد للقصوى

وأكد «الشريف» خلال بيان صحفي، أنّه جرى تكليف كل الأجهزة باستمرار رفع درجة الاستعداد للقصوى، وتوجيهها بالمتابعة المستمرة واللحظية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة، طوال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية.

سحب تجمعات مياه الأمطار

من جهتها، أكدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، تكثيف الدفع بسيارات سحب وكسح مياه الأمطار، لتصريف والتخلص من أي تجمعات أو تراكمات، وتوفير السيولة المرورية باستمرار، مشددةً على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين حول تراكمات الأمطار، والتعامل الفوري معها.