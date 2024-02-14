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البابا تواضروس يجري حوارا مفتوحا مع طلاب إحدى المدارس: عليكم بالاجتهاد

كتب:

مريم شريف
01:19 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
لقاء البابا تواضروس مع وفد مدارس مصر للغات

لقاء البابا تواضروس مع وفد مدارس مصر للغات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من مدارس مصر للغات برئاسة الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس، والمهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، كما ضم الوفد طلبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.

رحب البابا تواضروس بضيوفه وحرص على التعارف بهم جميعًا، وألقى عليهم كلمة أشار فيها إلى أهمية مصر وعظمتها من الناحية التاريخية ومن كل النواحي، مشيرًا  إلى أهمية التعليم وقيمة الجد والاجتهاد في كل مراحل الحياة، ثم أجرى قداسته حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين واستمع إلى أسئلتهم وأجابها.

وقدمت الدكتورة شاهيناز شحاتة درع المدارس لقداسة البابا، ثم وزع قداسته عليهم الهدايا التذكارية كما التقط الصور التذكارية.

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