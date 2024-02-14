خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع الاستثمارات التركية في مصر إلى 20% خلال 2024

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الحكومة المصرية تتلقى استفسارات عديدة من مستثمرين أتراك خلال الفترة الماضية لاستغلال فرص استثمارية في مصر أو تصدير منتجات محلية الصنع إلى الأسواق الأوروبية، والدولة تسعى لجذب استثمار أجنبي مباشر وتعمل على سد الفجوة الدولارية في مصر، وتتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ10 مليارات دولار خلال العام الماضي بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتستعرض «الوطن» في خلال السطور التالية، أهم الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي من جانب البلدين، وجاءت كالتالي:

غرفة تجارة تركية تسعى لإقامة مناطق صناعية في مصر

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وتعد الزيارة تتويجا للعلاقات بين البلدين.

تقوية التبادل التجاري في مصر وتعزيزه

وقال الخبير الإقتصادي، إن تركيا تعد ضمن 5 دول تحتوي على ما يقرب من ثلث الصادرات المصرية حاليا، وأن التبادل التجاري بين البلدين يسهم في تدعيم الصادرات، وتخفيض البطالة، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، بينما تصنف تركيا حاليا أكبر المستوردين للمنتجات المصرية بقيمة صادرات تجاوزت الـ2.9 مليار دولار في نهاية 2023.

وأضاف أن صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي 35.631 مليار دولار بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، وبلغ حجم الاستثمارات التركية 2.5 مليار دولار وهناك توقعات بزيادتها بنحو 20% على الأقل في نهاية 2024 مع زيادة التقارب المصري والتركي، ويوجد تخطيط من جانب القاهرة للوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة.

مستجدات التفاوض بين مصر وتركيا

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مستجدات التفاوض جارية بين مصر وتركيا، في حين أن الأمر متروك للبنكين المركزيين في البلدين حاليا؛ لتحديد موعد تطبيق المناطق الصناعية.