أحمد زاهر لابنته ليلى في عيد الحب: «هجيب لك ورد قبل خطيبك»

وجه الفنان أحمد زاهر رسالة خاصة لابنته ليلى بمناسبة عيد الحب، خاصة أنها المناسبة الأولى التي تمر على ابنته بعد خطبتها على الفنان هشام ماجد.

أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته في عيد الحب

وقال الفنان أحمد زاهر لـ«الوطن»: «عايز أقول لابنتي ليلى بشكل خاص هابي فلانتين، وأقولها إني أول واحد قولتلها قبل أي حد، وهي فاهماني طبعا، وكمان هجبلها ورد، ربنا يسعدها ويكرمها مع هشام ويوفقها يارب».

رسالة زاهر لزوجته هدى

ووجه الفنان أحمد زاهر لـ زوجته هدى رسالة بمناسبة عيد الحب: «كل سنة وأنتي حبيتي وصديقتي وأقرب حد ليا، يارب دايماً تكوني بخير، أنتي وبناتي حبايبي».

دويتو يجمع هشام جمال بخطيبته

وفي وقت سابق، أعلن هشام جمال عمل فني يجمعه بـ ليلى أحمد زاهر، ونشر البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه، معلقا: «هتشوفوا حاجة جديدة جدا بقالنا فترة كبيرة شغالين عليها، بس ياريت ما تربطوش بين اللي هتشوفوه وبين علاقتنا في الحقيقة».