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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أغنية «أمور بسيطة» لهشام جمال وليلى أحمد زاهر تتصدر تريند «يوتيوب»

كتب:

أميرة عزالدين
08:42 م | الجمعة 26 يناير 2024
هشام جمال وليلى زاهر

هشام جمال وليلى زاهر

طرح أمس الفنان والمنتج هشام جمال أغنيته الجديدة بعنوان «أمور بسيطة»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جمعته مع الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول تعاون يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا.

أغنية أمور بسيطة تتصدر تريند «يوتيوب»

وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها، واحتلت المركز الثاني في قائمة تريندات موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ومن توزيع مادي، وألحان هشام جمال.

 

وكان الثنائي هشام جمال وليلي أحمد زاهر تعاونا من قبل في أغنية «كلمة أخيرة»، والتي قامت بغنائها على طريقة الفيديو كليب، وشاركها هشام جمال من خلال إخراج الفيديو كليب، وتم تصويره في لبنان، وحقق نجاحا جماهيريا من الجمهور.

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