«المستقلين الجدد» عن زيارة أردوغان إلى مصر: خطوة مهمة للعلاقات الإقليمية

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر بعد مرور 11 سنة، اعترافا واضحا من تركيا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

تقارب دبلوماسي

وأضاف عناني، في بيان صحفي، أن هذه الزيارة تأتي تتويجا للتقارب الدبلوماسي التركي المصري في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تساهم الزيارة بشكل كبير في زيادة التفاهم والوصول إلى نقاط اتفاق في كثير من الملفات بين البلدين وخاصة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الزيارة خطوة مهمة في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية، في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق.

تحقيق مكاسب بين البلدين

وأكد أن الظروف الحالية مواتية لتعاون اقتصادي وسياسي وأمني لتحقيق الكثير من المكاسب للبلدين، لاسيما وأن البلدين يمتلكان عدد من الموارد التي تؤهلهما لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بينهما.