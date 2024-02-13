أردوغان يزور القاهرة.. دفعة قوية للعلاقات المصرية التركية و15 مليار دولار استثمارات متوقعة

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة غدًا الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ 11 عامًا، لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، بعد قرار مصر في 4 يوليو 2023 برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وبعد أن شهدت أعمال قمة العشرين لعام 2023، لقاء بين الرئيس السيسي وأردوغان.

ورصد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العلاقات المصرية التركية، والتي ظلت تنمو على الصعيد الاقتصادي طوال السنوات الماضية.

العلاقات (المصرية - التركية) في نقاط

1925.. بدأ أول سفير تركي عمله في مصر.

2005.. توقيع اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ 2007.

2007 إلى 2020.. تضاعف حجم التجارة من 4.42 مليار دولار إلى 11.14 مليار دولار.

2023.. سافر وزير الخارجية سامح شكري إلى تركيا لتقديم المساعدات جراء زلزال فبراير المدمر، وأعقبها زيارة نظيره التركي.

15 مليار دولار استثمارات تركية متوقعة في مصر.

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري الدولي المتوقع لتركيا ومصر.

2400 طالب مصري يدرس في الجامعات التركية.

650 طالبا تركيا يدرس في الأزهر الشريف.

زيادة عدد السائحين الأتراك إلى شرم الشيخ عام 2023 بما يزيد عن 5 أضعاف عام 2022.

السائحون المصريون الذين زاروا تركيا العام الماضي نحو 200 ألف سائح.