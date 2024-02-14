«التعليم» تعلن إجراءات ورسوم التقديم لامتحانات المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر أن يبدأ يوم 25 مايو 2024، والرسوم المطلوبة للتقدم للامتحانات.

المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات المصريين في الخارج

- الطلاب الجدد: سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارا.

- التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024 من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم استمارة التقديم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/ 2024.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/ 2024 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي «19 شارع أمين سامي متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارة العرايس».

- طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024، لا يتم دفع أي رسوم إضافية ويكتفي بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.