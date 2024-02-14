محافظ كفر الشيخ: نبذل جهودا كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية بالتنمية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة شهدت تحسن ملحوظ في المؤشرات السكانية للمحافظة، من حيث انخفاض معدلات الإنجاب ومعدلات المواليد والوفيات، وانخفاض معدلات البطالة والأمية نتيجة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومشاريع تنمية الأسرة المصرية، واستغلال الإمكانيات المتاحة، بجانب حملات التوعية، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومواجهة عمالة الأطفال، وظاهرة التسرب من التعليم، وبرامج تكافل وكرامة، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، من خلال استراتيجية المحافظة لمواجهة الزيادة السكانية بمشاركة الجهات المعنية، والمجتمع المدني، والجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

خفض معدلات الزيادة السكانية

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ الزيادة السكانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مختلف مجالات التنمية، لافتاً أنّ الدولة تبذل أقصى جهودها في خفض معدلات الزيادة السكانية، للارتقاء بجودة الحياة للمواطن، وتحسين خصائص السكان، وإعادة رسم الخريطة السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الأماكن.

وأضاف المحافظ، أنّ جميع الدول تسعى لوضع حلول لمواجهة الزيادة السكانية، لتجنب عواقبها الوخيمة على الإنسان والمجتمع، وذلك من خلال التشجيع على التعليم والتثقيف، ونشر ثقافة تنظيم النسل، وتثقيف الطلاب في المدارس، مشيراً إلى أهمية محور التوعية في التعامل مع القضية السكانية، من خلال تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، منوهاً أنّ التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد، للوصول لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأكد أنّ ضبط النمو السكاني يُساعد على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين، وتحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعى بالقضايا السكانية، في إطار شامل يضمن كفاءة وفعالية وشفافية تنفيذ السياسات السكانية، اتساقاً مع مستهدفات رؤية مصر 2030، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تحقيق التنمية الواسعة والشاملة للأسرة

وأشار إلى أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة، يعتبر نقلة حقيقة لتعامل الدولة مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، باعتبار أنّ هذه القضية من أهم القضايا التي تلتهم كل موارد الدولة وأي جهود مبذولة لتحقيق التنمية، كما أنّ الدولة تعمل من خلال المشروع على بناء إنسان صالح واعٍ قادر على تبني قضايا وطنه، وعلى وعي تام بالمخاطر التي يواجهها، ويُدرك قيمة الأسرة الصغيرة من خلال تحقيق التنمية الواسعة والشاملة للأسرة صحياً، واجتماعياً، وتعليمياً، وتثقيفياً.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق بين الجهات المعنية في تنفيذ حملة تنظيم الأسرة «من حقك تنظمي»، وعقد ورش عمل لإعداد الخطة التنفيذية للمحافظة في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، في ظل تضافر جهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع إلى جانب أجهزة الدولة في تنفيذ تلك الاستراتيجية دعماً للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة للمصريين.