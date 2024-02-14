بدء صرف مبالغ جدية حجز الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة هذا العام

أكد أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يمكن للمواطنين غير الفائزين بقرعة الحج السياحي استرداد مبلغ جدية الحجز، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك من خلال فروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات، وذلك بموجب أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

قيمة مبالغ جدية الحجز

وأضاف عمارة، خلال المنشور الذي تم تعميمه اليوم على شركات السياحة المصرية، أن قيمة مبلغ جدية الحجز لبرنامج الحج السياحي «البري والاقتصادي طيران» تقدر بنحو 20 ألف جنيه، ولبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم تبلغ نحو 60 ألف جنيه.

عدد المواطنين الذين سيصرفون مبالغ جدية الحجز

ومن جهته أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدد المواطنين الذين لم يفوزوا بقرعة الحج السياحي هذا العام، بلغ نحو 35 ألف مواطن، لافتا إلى أن عملية الصرف تتم فقط بحضور المواطن الذي تقدم للحج السياحي إلى بنك مصر ومعه أصل بطاقة الرقم القومي.

وأشار وحيد إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 58 ألف مواطن، فاز منهم بالقرعة نحو 23 ألفا، وتم تحويل مبالغ جدية الحجز التي دفعوها للشركات السياحية المنظمة للبرامج.