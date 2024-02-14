ميس حمدان تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج بعقد محدد المدة.. وشيخ أزهري يرد

جدل واسع بدأ باقتراح من الفنانة ميس حمدان، وتحول إلى ساحة نقاش عن مدى جواز وحرمانية هذا الاقتراح، وذلك بعدما فتحت بابًا للحديث عن الزواج محدد المدة مجددًا، إذ ترى أنه سيكون الأنسب في الوقت الحالي، مع ارتفاع نسب الطلاق، في السنوات الأخيرة.. فما رأي العلماء عن هذا الزواج وإمكانية تنفيذ الفكرة المقترحة؟

هل يجور الزواج بعقد محدد المدة؟

«يا ريت نتجوز شوية ونطلق بعقد متجدد كل 3 أو 5 سنين».. هكذا قالت ميس حمدان في تصريحات على هامش حضور العرض الخاص لفيلم ضيف شرف، وأحدثت جدلًا واسعًا وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الأراء بين مؤيد للفكرة التي يرى أنها ستقلل من حالات الطلاق وعدم التوفيق في الزواج، وبين معارض مستندًا للشريعة الإسلامية، التي تحرم الزواج بهذه الطريقة.

يقول علي المطيعي أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن ما يشار إليه بالجواز محدد المدة بعقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، حرام شرعًا ولا يجوز الاعتراف به واعتماده بين أي طرفين، كما أنه أيضًا مجرم قانونًا، ما يعني أنه غير معترف به على المستويات كافة.

وأضاف: «هذا الزواج محرم شرعا وقانونا، العقد يكون باطل لان القانون والشرع يستندان على التأبيد، الذي يعد شرطًا لا يمكن تجاهله في عقد الزواج، ما يعني ضرورة بناء تلك الزيجة على الاستمرارية وبناء الأسرة، وهو نوع من العقود الباطلة غير القانونية، ويشبه عقد زواج المتعة».

وأوضح: «هذا العقد يكون محرم شرعًا لكنه ليس زنا، أي من يستعين بهذا العقد في الزواح، لا يقامم عليه حد الزنا، وهو باطل عند جمهور أهل السنة والجماعة لانه مباح عند الشيعة، لذلك سيكون العقد باطلًا لأنه لا يحمل أركان وشروط الشريعة وإن كان ذلك بإشهار أمام الجميع».