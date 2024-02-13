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لمدة 5 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في محافظة الأقصر غداً

كتب:

إحسان شعبان
09:39 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
أماكن قطع المياه في الأقصر

أماكن قطع المياه في الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه غدا الأربعاء 14-2-2024  بـ8 مناطق «البروج شرق - الندفين شرق - عزبة مدني - عزبة الطرش - منطقة السودسي - منطقة النجمة - منطقة الرواعي»، بمركز ومدينة الطود

انقطاع المياه في الأقصر غدا 

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر أن انقطاع المياه لمدة 5 ساعات، ويبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، نظراً لأعمال غسيل وتطهير الخزانات الأرضية لمرشح مياه قباح شرق.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه لتلك الفترة، وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ.

وأشار بيان شركة مياه الشرب بمحافظة الأقصر، إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حال طلبها.

تحديد أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول انقطاع المياه 

وأوضح البيان أن غرفة عمليات الشركة خصصت خطوط ساخنة لتتلقى شكاوى المواطنين على وجاءت على النحو الآتي:-

- 125  من أي هاتف

- 0952282406 

- 0952284116 

- 01147999752 

فى حالة الطوارى .

- 01147999752

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