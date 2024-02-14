محافظة مطروح تعلن زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز في مراكزها

أعلن اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح زيادة ضخ كميات من أسطوانات البوتاجاز بمحافظة مطروح بالتعاون مع شركة بتروجاس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء المحافظ خالد شعيب بالمتابعة المستمرة، والاطمئنان على توافر المواد والسلع الأساسية بالكميات الكافية لسد احتياجات ومطالب المواطنين، وبما يستوعب الزيادة السكانية.

زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز

واستقبل سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، بمكتبة بالمحافظة المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس برفقه كل من المهندس علاء عبدالله مدير عام العمليات وشريف خيري مقلد مدير عام العلاقات العامة وبحضور المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، وجري مناقشة العمل على استقرار و ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز للمحافظة، مع التأكيد على عدم وجود أي مشاكل أو شكوى في توفير أسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء، وبما يستوعب الزيادة السكانية والإقبال على المحافظة مع ما يجري من مشروعات قومية وتنموية يعمل بها آلاف العمال من أبناء مطروح والمحافظات المجاورة، بهدف توفير كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لمطروح خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك عن طريق زيادة الحصه الشهرية المقررة لسد احتياجات المواطنين ومنع حدوث أي اختناقات وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ووضع حلول على أرض الواقع، وبما يتماشى مع سياسة الدولة والقيادة السياسية بدعم كافة السلع ومنها أسطوانات البوتاجاز.

دعم محافظة لمطروح

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس على التعاون المستمر مع المحافظة والحرص على المتابعة الميدانية لحل كافة المشكلات التي تسهل زيادة أعداد الأسطوانات للمراكز والمدن داخل المستودعات للمواطنين.