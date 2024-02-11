حملات مكثفة على المخابز ومتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز في ديرمواس

شنت مديرية التموين في المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات على المخابز البلدية ولمتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز في مركز ديرمواس، في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق، ومراقبة الحالة التموينية والأسعار.

حملات لمراقبة الأسعار

وأشرف على الحملات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين، ومحمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس، ما أسفر عن تحرير 10 مخالفات، ما بين خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم إعلان أسعار وعدم نظافة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الإشراف على توزيع أسطوانات البوتاجاز

كما شنت الوحدة المحلية بقرية بني حرام برئاسة محمد عبد الحميد رئيس القرية، وبالتعاون مع مكتب تموين بني حرام، حملة للإشراف على توزيع 500 أسطوانة غاز بنطاق قرية بني حرام لضمان عدم التلاعب بالأسعار والعدالة في التوزيع.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية، وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الأسواق وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس.