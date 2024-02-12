ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز في المنوفية «صور»

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز، خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء.

ضخ أسطوانات غاز في المراكز

وأشار «أبو ليمون»، إلى الدفع بسيارتين من أسطوانات البوتاجاز لقرى مركزي تلا وأشمون، وذلك بالتنسيق مع شركة بتروجاس ومديرية التموين، وجارِ ضخ كميات إضافية خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الأسر بمختلف المراكز والقرى والنجوع.

متابعة توافر أسطوانات الغاز

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة اليومية على مدار الساعة، للتأكد من توافر أسطوانات الغاز بنطاق المحافظة وتوزيعها على المواطنين، وكذا ضبط المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.