خريطة توزيع مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي للترم الثاني

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، والذي انطلق يوم 10 فبراير الماضي وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

توزيع منهج التاريخ للصف الأول الثانوي

وجاء توزيع منهج مادة التاريخ للترم الثاني كالتالي:

- منهج شهر فبراير 2024.

الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا.

- الدرس الأول: حضارة بلاد العراق القديم.

- الدرس الثاني: حضارة فينيقيا.

شهر مارس 2024

الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.

- الدرس الأول: الحضارة اليونانية (الإغريقية).

- الدرس الثاني: مصر تحت حكم البطالمة.

منهج شهر أبريل 2024

تابع الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.

- الدرس الثالث: الحضارة الرومانية.

- الدرس الرابع: مصر تحت حكم الرومان.

- شهر مايو 2024 يتمّ تخصيصه للمراجعة النهائية على منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

توزيع منهج التاريخ الصف الثاني الثانوي

منهج شهر فبراير 2024

الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة.

- الدرس الأول: مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة.

- الدرس الثاني: مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين.

منهج شهر مارس 2024

تابع الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة

- الدرس الثالث: مصر في عصر الفاطميين.

- الدرس الرابع: مصر في عصري الأيوبيين والمماليك.

- الوحدة الرابعة: الحضارة الإسلامية وإسهاماتها

- الدرس الأول: النظام السياسي والإداري.

منهج شهر أبريل 2024

تابع الوحدة الرابعة: الحضارة الإسلامية وإسهاماتها.

- الدرس الثاني: النظام المالي.

- الدرس الثالث: الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

- الدرس الرابع: الحياة العلمية وفنون العمارة.

- شهر مايو 2024

مراجعة عامة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.