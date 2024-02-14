خريطة توزيع مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي للترم الثاني
كتب:
أميرة فكري
04:05 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
مدارس - صورة أرشيفية
أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، والذي انطلق يوم 10 فبراير الماضي وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.
توزيع منهج التاريخ للصف الأول الثانوي
وجاء توزيع منهج مادة التاريخ للترم الثاني كالتالي:
- منهج شهر فبراير 2024.
الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا.
- الدرس الأول: حضارة بلاد العراق القديم.
- الدرس الثاني: حضارة فينيقيا.
شهر مارس 2024
الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.
- الدرس الأول: الحضارة اليونانية (الإغريقية).
- الدرس الثاني: مصر تحت حكم البطالمة.
منهج شهر أبريل 2024
تابع الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.
- الدرس الثالث: الحضارة الرومانية.
- الدرس الرابع: مصر تحت حكم الرومان.
- شهر مايو 2024 يتمّ تخصيصه للمراجعة النهائية على منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
توزيع منهج التاريخ الصف الثاني الثانوي
منهج شهر فبراير 2024
الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة.
- الدرس الأول: مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة.
- الدرس الثاني: مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين.
منهج شهر مارس 2024
تابع الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة
- الدرس الثالث: مصر في عصر الفاطميين.
- الدرس الرابع: مصر في عصري الأيوبيين والمماليك.
- الوحدة الرابعة: الحضارة الإسلامية وإسهاماتها
- الدرس الأول: النظام السياسي والإداري.
منهج شهر أبريل 2024
تابع الوحدة الرابعة: الحضارة الإسلامية وإسهاماتها.
- الدرس الثاني: النظام المالي.
- الدرس الثالث: الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
- الدرس الرابع: الحياة العلمية وفنون العمارة.
- شهر مايو 2024
مراجعة عامة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.