توزيع منهج الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي «الترم الثاني»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، خلال شهر فبراير ومارس وإبريل، وتخصيص «مايو» للمراجعة النهائية.

الصف الأول الثانوي

- الباب الرابع الكيمياء الحرارية.

- الدرس الأول: المفاهيم الأساسية في الكيمياء الحرارية المحتوى الحراري والتغير في المحتوى الحراري القياسي والمحتوى الحراري، وطاقة الرابطة المعادلة الكيميائية الحرارية.

- الدرس الثاني: صور التغير في المحتوى الحراري والتغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفزيائية والتغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية، وقانون المجموع الجبري الثابت للحرارة.

- الباب الخامس الكيمياء النووية

- نواة الذرة والجسيمات الأونية ومكونات الذرة ووحدات الكتلة والطاقة والقوى النووية ومفهوم الكوارك، والنشاط الإشعاعي والتفاعلات النووية - المفاعل النووي - عمر النصف - التفاعلات النووية - الاستخدامات السلمية للإشعاع - الآثار الضارة للإشعاع.

الصف الثاني الثانوي

- الباب الثالث «الروابط الكيميائية».

- الدرس الأول ويتضمن «الروابط وأشكال الجزئيات والاتحاد الكيميائي وأنواع الروابط الكيميائية والرابطة الايونية والتساهمية.

- الدرس الثاني ويتضمن المحتوي: النظريات المفسرة للرابطة التساهمية والربطة التناسقية.

- الدرس الثالث ويتضمن المحتوي: الربطة الهيدروجينية والربطة الفلزية.

- الباب الرابع «العناصر الممثلة»

- الدرس الأول ويتضمن المحتوي: عناصر الفئه 1A S، خواص عناصر المجموعة الأولي وأشهر مركبات الصوديوم .

- الدرس الثاني ويتضمن المحتوي: عناصر الفئه 5A، وخواص عناصر المجموعة الخامسة وأشهر عناصر المجموعة الخامسة «النيتروجين» والأهمية الاقتصادية لعناصر المجموعة الخامسة.

- تخصيص شهر مايو للمراجعة النهائية على منهج الترم الثاني لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي.