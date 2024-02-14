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خبير سياسي: زيارة أردوغان إلى مصر فرصة لتوحيد جهود البلدين لصالح استقرار المنطقة

كتب:

سهيلة هاني
03:38 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
دكتور إكرام بدر الدين

دكتور إكرام بدر الدين

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، مُشيرًا إلى أنّها تُفتح الباب لمزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بدءًا من الاقتصاد والسياحة والتجارة، وصولًا إلى المشروعات المشتركة.

وأضاف بدر الدين لـ«الوطن» أنّ مصر وتركيا تُمثلان دائرة إقليمية مؤثرة، وبالتالي فإنّ التعاون والتنسيق بينهما قد يُؤثر إيجابًا على قضايا المنطقة، خاصةً في ظلّ التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وتابع أنّ الزيارة تشهد مناقشة العديد من الملفات الإقليمية المهمة وعلى رأسها ملف غزة، خاصةً في ظلّ تصاعد الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، مشددا على أنّ زيارة أردوغان تأتي في وقتٍ حرجٍ، وأنّ احتواء الموقف في غزة ضروريًا لتجنب تداعيات خطيرة على المنطقة.

وأكمل أنّ مصر وتركيا تعولان على الزيارة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات، خاصةً في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة.

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بقلم سهيلة هاني