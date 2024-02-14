رئيس حزب «مصر أكتوبر» تشيد بزيارة أردوغان: مصر وتركيا لهما ثقل إقليمي كبير

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، منوهة إلى أنَّ الزيارة تأتي تتويجًا لمسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكّدة أنَّ البلدين لهما ثقل إقليمي كبير والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية ضروري.

تعزز العلاقات الدبلوماسية

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريحات لها أنَّ الزيارة تعزز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين الدولتين، لافتة إلى أنَّ مصر وتركيا يجمعها علاقات ثنائية وتاريخ وروابط مشتركة، مبينة أنَّ الزيارة تستهدف تعميق التعاون في مختلف المجالات.

وبينت أنَّ المباحثات بين رئيسي مصر وتركيا ستشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم وحشية، موضحة أنَّ الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية ودقيق من عمر المنطقة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.