برلماني: زيارة أردوغان إلى القاهرة اعتراف بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط

أكّد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، مبينًا أنّها تأتي في توقيت مهم وتؤكّد دور مصر المحوري واستحالة الاستغناء عن علاقات متينة معها، مضيفًا أنَّ الزيارة أردوغان تحمل دلالات هامة للتقارب المصري التركي، وتأتي انطلاقًا من كونهما قوتين كبيرتين، بما ينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح «أبو عايشة» في تصريحات صحفية اليوم أنَّ لقاء أردوغان مع الرئيس السيسي تتويجًا للتقارب الدبلوماسي التركي المصري في الفترة الأخيرة، متوقعًا أنَّ تسهم هذه الزيارة بشكل كبير في زيادة التفاهم والوصول إلى نقاط اتفاق في كثير من الملفات بين البلدين مثل الملفات السياسية والاقتصادية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ الزيارة اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الواضح للعالم أجمع في مختلف القضايا، وخطوة مهمة في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق، والتنسيق في ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وبما يحقق الكثير من المكاسب للبلدين.