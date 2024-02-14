«المؤتمر» يثمن زيارة أردوغان إلى مصر: تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، إلى مصر بعد مدة انقطاع بلغت 11 سنة، موضحا في بيانه أن القمة المصرية التركية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات.

إعادة تفعيل آليات التعاون بين مصر وتركيا

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف إعادة تفعيل آليات التعاون بين مصر وتركيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وتناقش قرار وقف إطلاق النار على غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بحث العديد من الملفات

وأكد الحزب أن اللقاء يبحث العديد من الملفات أهمها تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التجارة والاستثمار وخلق فرص عمل، علاوة على مكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين.

وأشار الحزب إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ 11 سنة، ما يجعل التعاون بين مصر وتركيا ضروري أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.