«تعليم كفر الشيخ» تستقبل المتقدمين لوظيفة مدير إدارة شؤون الطلبة

أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال لوظيفة مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.

وظيفة مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعلنت في وقت سابق، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وذلك بصفة مؤقتة، لحين شغل بالطرق القانونية.

وطالبت المديرية من يرغب في شغل الوظيفة من ديوان المديرية أو الإدارات التعليمية التقدم بأوراقه إلى إدارة التنسيق بالمديرية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8 فبراير وحتى 13 فبراير الجاري.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرَّم مدير إدارة شؤون الطلبة

وفي سياق آخر، كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمكتبه مدحت إبراهيم يوسف، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، لبلوغه السن القانونية للمعاش، حيث قدم له الشكر على ما قدمه خلال فترة عمله، وما لمسه من الإخلاص والتفاني في العمل.