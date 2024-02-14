أستاذ علوم سياسية: زيارة أردوغان مهمة لبحث الأوضاع في غزة

قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، مهمة للغاية، وخاصة أن مصر وتركيا دول إقليمية مؤثرة في المنطقة، ويربط بين الشعبين علاقات وثيقة في العديد من الجوانب.

دبلوماسية قمة بين مصر وتركيا

وأضاف «بدر الدين» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الزيارة تظهر أهميتها في أنها تعبر عن دبلوماسية قمة، وسيتم بحث العديد من القضايا التي منها؛ التعاون الثنائي وكيفية تنمية مختلف المجالات بين الدولتين، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: «توقيت الزيارة مهم لأنها تأتي في وقت تتسم فيه منطقة الشرق الأوسط بالعديد من التداعيات الخطيرة، والملفات الإقليمية المطروحة التي تخص السودان والصومال وما يحدث في البحر الأحمر الذي هو نتاج لما يحدث في قطاع غزة وتأثيره على المنطقة العربية والعالم بأكمله».

بحث التطورات التي تحدث في غزة

وأشار إلى أنه من المتوقع إخراج جانب مهم من هذة المباحثات خاص بموضوع التطورات التي تحدث في قطاع غزة، وضرورة الوصول لحل نهائي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات كاملة مع استمراريتها، مشيرًا إلى أن الحل يكون من خلال حل الدولتين وتحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات والمرجعيات الدولية، وبالتالي لن يكون هناك مجال لتكرار الصراع والعنف.