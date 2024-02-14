مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الاتحادية (صور)

بدأت المراسم الرسمية التي استقبل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته في مطار القاهرة الدولي، في استقبال رسمي يُعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية إلى أعلى مستوياتها في توقيت بالغ الخطورة لما تمر به المنطقة من تحديات، ولعل على رأسها ما يدور داخل قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يدور أيضًا في عدد من دول المنطقة من توترات تستدعي وقوف الجانب المصري الى جانب الدولة التركية لحل وحلحلة هذه الأزمات، وفق ما ذكرته قناة «إكسترا نيوز».