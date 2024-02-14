تحرير 19 مخالفة في حملة لإزالة الإشغالات من شوارع قنا

قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب قنا، حملة واسعة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة والمخلفات الصلبة بشارع المنشية المتفرع من ميدان الحماية المدنية.

رافق «الشعيني» في الحملة فراج الوحش نائب رئيس المركز وعبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية والنقيب طهر عبداللاه رئيس مرفق إشغالات مركز قوص، وجمال عبد مسؤول مرفق نظافة المدينة.

محافظة قنا

وأشار رئيس مركز قوص، إلى أن تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جاءت صريحة بضرورة رفق كافة الإشغالات والباعة الجائلين الذى يفترشون الشوارع الحيوية الذين يشكلون عائق مرورى يؤدى إلى تكدس وزحام المواطنين، مؤكداً أن حملة إشغالات اليوم تمكنت من تحرير ورفع أثار 19 مخالفة من أمام مدرسة قوص التجارية ومعهد محمود مصطفى الأزهري امام مكتب السجل المدني وستاد قوص الرياضى.

ومن جانبه وجه عبدالله القبانى مدير عام تعليم قو، الشكر للقيادات التنفيذية على استجابتها السريعة لعدة شكاوى لمخالفات تؤثر على المنشآت التعليمية، مشيرا إلى تمكن مرفق نظافة مجلس مدينة رفع 10 أطنان قمامة ومخلفات صلبة من أمام عدة مدارس وميادين كما سيتم عمل مطيات صناعية أمام عدة منشآت تعليمية حفاظا على ارواح التلاميذ .

وأضاف فراج الوحش، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، أن يجرى التنسيق مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمدينة لتوزيع 60 حاوية قمامة جديدة بعدة ميادين مناشدا المواطنين عدم إلقاء مخلفات صلبة بها حفاظا على معدات مرفق النظافة .