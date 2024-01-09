مدير «تعليم قوص» يتفقد جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات النقل غدا

زار عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، عددا من المدارس بالمدينة، لمتابعة أعمال امتحانات النقل، رافقه في الزيارة أحمد عطا مسؤول الأمن، وسليمان الشمولي من التوجيه المالي والإداري، وهاني أنيس المسؤول الإعلامي لتعليم قوص.

انطلاق امتحانات النقل في قوص غدا

وتفقد مدير إدارة قوص التعليمية، مدرستي قوص الإعدادية بنين والإعدادية المهنية، حيث شدد خلال الجولة على جاهزية المدرستين الخدميتين بالتزامن وبدء امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادية والتي ستبدأ غدا بجميع مدارس المحافظة، كما تفقد أعمال امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدرسة نجع العويضات الابتدائية.

حصر قوة العاملين الإداريين بالمدارس

كما قام «القباني» بحصر كامل لقوة العاملين الإداريين بالمدارس التي زارها اليوم لبيان نسب العجز والزيادة للعاملين بوظائف مشرفي الخدمات الخاضعين للقانون 81 تمهيدا لتطعيم أقسام بديوان الإدارة بهم بعد خروج عدد كبير من العاملين بالديوان على المعاش.

وأكد مدير عام تعليم قوص أن قسم تنسيق الخدمات بالإدارة يقوم الآن بحصر نسب العجز والزيادة بالوظائف الإدارية بالديوان تمهيدا للإعلان عن حركة نقل واسعة خلال يناير الجاري، تشمل سحب الزيادات من المدارس لدعم الجهاز الإداري بأقسام الإدارة.