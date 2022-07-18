استجابة للأهالي.. مدير تعليم قوص ينهي مشكلة مدرسة الظهير الصحراوي

تفقد طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، في محافظة قنا، صباح اليوم اليوم الاثنين، مدرستي «العقب» الابتدائية، و«العقب» للتعليم الأساسي، بالظهير الصحراوي، لمتابعة سير العمل بهما، بالتزامن مع بدء امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بالمدرستين، رافقه خلال الجولة، عبدالشافي مرتضى، نقيب المعلمين بقوص، وعبدالشافي محمد، مسؤول التخطيط والمتابعة للأبنية التعليمية.

انتهاء أعمال الصيانة بمدرسة «العقب» الابتدائية

وبدأ مدير عام تعليم قوص جولته بتفقد لجان امتحان الدور الثاني لمادة العلوم للصف الرابع الابتدائي، بعدها عقد اجتماعاً بحضور عدد من أولياء أمور تلاميذ مدرسة «العقب» الابتدائية، لسماع شكواهم بخصوص رغبتهم فى إبقاء أبنائهم بالمدرسة في وسط القرية، بجميع الصفوف، بدلاً من ذهابهم إلى مدرسة الظهير الصحراوي، خاصةً بعد انتهاء أعمال الصيانة داخل جناحي المدرسة الابتدائية، مما يتيح جاهزية 17 فصلاً دراسياً، من الممكن أن تستوعب التلاميذ، بدلاً من تكبدهم مشقة وخطورة الترجل مسافة كبيرة، للوصول إلى مدرسة الظهير الصحراوي.

وأصدر مدير عام إدارة قوص التعليمية قراراً باستعياب مدرسة «العقب» الابتدائية، في وسط القرية، لجميع التلاميذ، استجابة لرغبة أولياء الأمور، وحفاظاً على التلاميذ من خطورة الذهاب إلى مدرسة «العقب» في الظهير الصحراوي.

مدير تعليم قوص يقرر بقاء التلاميذ بمدرسة وسط القرية

ومن جانبهم، وجه أولياء الأمور ونقيب المعلمين الشكر إلى مدير عام إدارة قوص التعليمية، على استجابته الفورية لطلبهم بالإبقاء على أبنائهم في مدرسة «العقب» الابتدائية، مؤكدين أن القرار أدخل السرور على قلوبهم، وخفف من حدة القلق على أبنائهم.

وتقدم عدد من أولياء أمور التلاميذ بمدرسة «العقب» الابتدائية، جنوب مدينة قوص، في وقت سابق، بالتماس إلى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أثناء اللقاء الجماهيري مع المواطنين الأخير، الذي عقد بقاعة «ريماس»، مطلع يوليو الجاري، تضرروا فيه من تكبد أبنائهم مشقة الانتقال لمدرسة الظهير الصحراوي بقرية «العقب»، الأمر الذي يشكل خطورهم على التلاميذ.

وبناءً على بتوجيهات من الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تفاعل طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، مع التماس الأهالي، وانتقل إلى المدرسة اليوم الاثنين، وتم الاستجابة لرغبة أولياء الأمور.