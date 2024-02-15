وصفة أوصانا الرسول بها للوقاية من الأمراض.. احرصوا على تناولها

التداوي بوصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أوصانا به، لفضل ذلك في علاج أمراض الجسم، وشفاء مختلف الأعضاء، وتكتسب الحبة السوداء والعسل، أهمية وفائدة كبيرة، وشاع استخدامها كنبات لعلاج آلالام، ونقدم لكم فوائدها من خلال «الوطن».

وصفة مفيدة للجسم

«الحبة السوداء والعسل»، هي واحدة من أهم الوصفات التي يفضل تناولها، وهي تسمى بحبة البركة ودمجها مع العسل، أو وضعها وحدها على مختلف الأطعمة، أوصى به الرسول، إذ إن لها فوائد كثيرة على الصحة لما بها من مستخلصات نافعة لعلاج الأمراض.

أوصانا الرسول بتناولها

وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، تحدثت على وصفة أوصى الرسول عليه السلام بتناولها، فقد ورد في الصحيحين، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت النبي يقول: «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا من السَّام، قلت: وما السام ؟ قال: الموت»، رواه البخاري ومسلم.

وهو ما أوضحه الشيخ حسين الجنايني، الداعية الإسلامي، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحب من الطعام الطيب، وأوصى بهذه الوصفة لما فيها من تشافي وتداوي لأمراض الجسم، ولفوائدها العديدة: «كان الرسول يوصف أحب وأطيب الأطعمة، وحبة البركة والعسل من الأطعمة التي لم يذكر لها أضرار».

فوائد حبة البركة

وتحدث أخصائي التغذية محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية وأخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، عن فوائد حبة البركة على الصحة، إذ إنها تعالج الجسم كما أوصى بها الرسول، لما بها من خصائص على الصحة مفيدة، وتتمثل في التالي:

- خفض نسبة الكوليسترول في الجسم.

- تعالج مشكلات القولون.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- الحد من الالتهابات الرئوية.

- تعزيز صحة الدماغ.

- مُدِرٌّة للبول.

- تعمل حبة البركة على ضبط مستوى السكر.

فوائد العسل

وأضاف أن العسل التداوي به يكون في أي شكل من الأشكال، سواء عن طريق الاستعمال الموضعي للعسل أو عن طريق تناوله مباشرةً، وعدد الكثير من الفوائد تمثلت في التالي:

- يقلل من نسبة الإصابة بالسرطان.

- يهدئ العسل المعدة.

- يحافظ على سلامة الجلد.

- الوقاية من أمراض العدوى.

طريقة عمل وصفة حبة البركة والعسل

من الممكن تناولها في أي شكل، سواء معًا أو مختلطلان، ونقدم لكم وصفة مختلفة بحسب الشيف غادة التلي:

- 2 كوب حبة البركة.

- نصف كوب طحينة.

- ملعقة عسل.

- معلقة سمسم، «حسب الحاجة».

طريقة التحضير

- ضعي حبة البركة في إناء.

- ضيفي عليها معلقة معلقة سمسم وحمصيها على النار.

- وضع خليط السمسم وحبة البركو في الكبة لطحنها وتزوديها بالطحينة.

- ضيفي العسل على الخليط على النار.

- حركي الخليط لمدة 15 دقيقة، وضيفي السمسم وقليبه جيدًا، ثم قدميها لأسرتك.