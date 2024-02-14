سكرتير محافظة الإسماعيلية: نستهدف القضاء على البناء العشوائي

قال اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية إن حملات إزالة التعديات المستمرة في المحافظة، تستهدف القضاء على ظاهرة البناء العشوائي دون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية بصورة نهائية.

وأضاف «كامل» خلال اجتماع مع اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثل حماية أملاك الدولة أن هناك تنسيقًا بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية لمنع أية تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة إجراءات المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف على الرقعة الزراعية لمنع عودتها مرة أخرى.

واستعرض بشارة جهود حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة علي مدار شهري يناير وفبراير وطالب بالاستمرارية في حملات الإزالة والتصدي لأى تعديات جديدة حفاظًا على أراضي أملاك الدولة.

وكانت قد نجحت لوحدة المحلية لقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد خلال الساعات القليلة الماضية، في وقف تنفيذ محاولة لبناء بدون ترخيص، عبارة عن صبة خلاطة خرسانية لدور أول وتحفظت علي معدات البناء.

كما نفذ حي ثان وثالث الإسماعيلية حملات إزالة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمناطق عمارات التخطيط، محيط مسجد القدوس والمنطقة الخامسة.