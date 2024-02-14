حسن المستكاوي: كل بيت في محافظة الإسماعيلية ساهم في بناء النادي

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إنّ الأندية الرياضية المصرية أسست لأسباب وطنية، موضحًا: «الإسماعيلي وُلد في مدينة أغلبها في إفريقيا وبعضها في آسيا، وكان بها أجانب كثر».

وأضاف المستكاوي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، عبر قناة dmc: عدد الأجانب في الإسماعيلية كان كبيرا من جنسيات مختلفة بسبب حفر قناة السويس.

وتابع الناقد الرياضي: بعد ذلك حدث الاحتلال الإنجليزي، وأقام الاحتلال معسكرا في القناة به 80 ألف عسكري إنجليزي، وهو ما كان له تأثير على نشأة الأندية في منطقة القناة.

وواصل: الإسماعيلي تأسس كجمعية في مارس 1921 باسم جمعية نهضة الشباب المصري، ثم تحول إلى جمعية نهضة شباب الإسماعيلية، وجرى تسجيله في وزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت تشرف على الحركة الرياضية المصرية آنذاك، ثم أصبح فيما بعد نادي الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي بدأ بكفاح شديد جدا، وكل بيت في محافظة الإسماعيلية ساهم في بناء النادي الإسماعيلي.

وواصل: كرة القدم ليست مجرد فرفشة ولهو وضحك، ولكن بها كيمياء ودراما مذهلة جدا، والعلاقة بين جمهور الكرة والفريق تكاد تقترب من علاقة الشعوب بالأوطان، وبالتالي، فإن درجة الانتماء للفرق عالية جدا.