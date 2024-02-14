افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ظهر اليوم الأربعاء، معرض أهلا رمضان 2024، والذي يوجد به تخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والسلع الخاصة بشهر رمضان المبارك، في أول معرض يجري افتتاحه داخل المدينة بمنطقة أرض المعارض بجوار مركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث.

معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية بتخفيضات تصل إلى 30%

وتفقد «بشارة» يرافقه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية ومديري مديرات التموين والرقابة التموينية والغرفة التجارية أماكن بيع السلع في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية بتخفيضات تصل إلى 30%.

واستمع بشارة إلى شرح من أكرم الشافعي مدير الغرفة التجارية في الإسماعيلية حول المعرض، والتخفيضات التي تصل الي 30% على جميع السلع الأساسية والغذائية والتي تتضمن السكر والأرز والزيت والدقيق والدواجن واللحوم.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال افتتاح معرض أهلا رمضان إن المعرض مستمر لمدة شهر من اليوم حتي شهر رمضان المبارك مع توفير كافة السلع الغذائية تكفي احتياجات المواطنين.

وأضاف بشارة أن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية يشهد رقابة تموينية على مدار اليوم، للتأكد من جودة جميع المنتجات وصلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين بإشراف من الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.