مصطفى عمار: أعمال «المتحدة» في رمضان 2024 «فاكهة الشاشات العربية»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الشركة المتحدة حرصت هذا العام على تقديم أنواع الدراما التي تُلبي ذوق المشاهد المصري والعربي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 18 عملا تعرض في رمضان 2024 تنوعت بين الدراما التاريخية والاجتماعية والكوميدية.

وأضاف «عمار» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وجاسمين زكي طه، اليوم الأربعاء، أن موسم دراما رمضان 2024 يتميز بمشاركة نجوم كبار على رأسهم يحيي الفخراني، وكريم عبد العزيز، وخالد النبوي، ونيللي كريم، وغادة عبد الرازق، وأمير كرارة، ومصطفى شعبان، وآسر ياسين، وأحمد العوضي، والفنانة روجينا، بالإضافة لمسلسل مسار إجباري.

وأكد رئيس تحرير جريدة الوطن، أن هناك تنوعًا في الموسم الرمضاني لإرضاء كل الأذواق التي تنتظر أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها الفضائية، مؤكدا أن موسم رمضان 2024 هو الأهم دراميًا في مصر والوطن العربي واصفًا إياه بـ«فاكهة الشاشات العربية».