ناقد فني: الشركة المتحدة خلقت حالة التنوع والإبداع في الدراما

قال خالد محمود الناقد الفني، إن الفترة السابقة أثبتت نجاح نوعية مسلسلات الـ15 حلقة لأنها بها تنوع كبير وتنقل المشاهد من محطة إلى أخرى سواء في الأعمال الاجتماعية أو الأكشن أو الكوميدي مشددا على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت طفرة كبيرة في الدراما، وجست نبض السوق وعرفت كيفية احتواء الشاشات الدرامية لمجموعة من الأعمال تنتمي لهذه الفئات.

موسم دراما رمضان 2024

وأضاف محمود، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، أن موسم دراما رمضان في 2024 سيكون قويا للغاية ومليئا بالزخم الدرامي، مثلما حدث في قطاع السينما والإحساس بأن هذا العام ستشهد السينما طفرة كبيرة من حيث الإنتاج كما وكيفا، وهناك إرادة ورغبة كبيرة من الشركة المتحدة بأن موسم رمضان 2024 موسم قوي درامي.

مسلسلات الـ15 حلقة

وأشار إلى المسلسلات ذات الـ15 حلقة تعطي تنوعا وظهور عدد كبير من النجوم والوجوه الجديدة، وخروج أفكار جديدة من المؤلفين والمخرجين وأساليب مختلفة لكي ترضي كل الأذواق، خاصة أن الكثير من جمهور الشباب يتجه للمشاهدة عبر المنصات والسوشيال ميديا وهذا يحتاج لنوعيات سريعة وأفكار جريئة نسبيا تخاطب فكره وهذا ما يتحقق في العامين الماضيين.